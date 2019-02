Fugro schroeft omzet flink op

De omzet ging op vergelijkbare basis met ruim 19 procent omhoog tot 1,65 miljard euro. Fugro bereikte een belangrijke ommezwaai in het afgelopen jaar. In het eerste kwartaal lukte het de onderneming, na twaalf kwartalen van krimpende omzet, eindelijk een omzetgroei te bewerkstelligen. In de daarop volgende kwartalen hield het bedrijf deze positieve ontwikkeling vast.

Het bedrijfsresultaat (ebitda ex-items) bedroeg 117,8 miljoen euro, tegen 100,8 miljoen euro in 2017. De orderportefeuille voor de komende twaalf maanden staat op meer dan 1 miljard euro.

Fugro rekent voor dit jaar opnieuw op omzetgroei, met verdere verbetering van de brutowinstmarge en een positieve kasstroom uit operationele activiteiten na investeringen. De onderneming wil op de middellange termijn de omzet naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro opvoeren. Ook moeten de winstmarges bij alle onderdelen van het bedrijf omhoog.