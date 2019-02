FNV: ’Jarenlang gestreden voor postfusie’

„Hier hebben we jarenlang voor gestreden”, zegt bestuurder Ger Deleij van FNV Publiek belang. „We gaan ervan uit dat dit ook een verbetering betekent van de arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers.”

De Autoriteit Consument en Markt, de kartelwaakhond, kan nog een streep door de postfusie zetten. Mocht dat gebeuren, dan wil de FNV dat het kabinet de fusie alsnog mogelijk maakt. „Dat is van belang voor de postdienstverlening en de werknemers in de sector. Snelheid is daarbij geboden.”

