'Beurzen verwerken uitstel importtarieven'

De Amerikaanse president Donald Trump stelde de importtarieven ter waarde van 200 miljard dollar (176 miljard euro) voor China uit na de productieve handelsgesprekken tussen beide landen afgelopen week. Trump verwacht binnenkort zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping te ontmoeten om de puntjes op de i te kunnen zetten van een handelsovereenkomst.

Aan het brexitfront meldde de krant The Telegraph dat premier Theresa May overweegt het vertrek uit de Europese Unie met twee maanden uit te stellen om te voorkomen dat er een no-dealbrexit komt. De Britse premier heeft ook de tweede stemming voor haar brexitdeal in het parlement uitgesteld tot uiterlijk 12 maart.

PostNL

PostNL liet weten zijn concurrent Sandd over te nemen. De postbezorgers van Sandd krijgen een baan bij PostNL aangeboden. Het postbedrijf wist de omzet afgelopen jaar licht op te voeren. Daarbij was de pakketbezorging de drijvende kracht. Het bedrijf profiteerde van de verder toegenomen bestellingen van producten op internet. De winst was een stuk lager.

De Franse effectendienstverlener Caceis, onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, wil branchegenoot Kas Bank overnemen voor 188 miljoen euro. Het bod betekent een premie op de huidige koers van het aandeel Kas Bank van 110 procent. Het bestuur van Kas Bank steunt het bod.

Wessanen

Bodemonderzoeker Fugro zag de omzet en het bedrijfsresultaat vorig jaar stijgen. Het bedrijf profiteerde van de verbeterde marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie en meer vraag uit de offshore windsector naar zijn diensten.

B&S Group kwam ook met cijfers. De distributeur en groothandelsbedrijf heeft de omzet afgelopen jaar zien stijgen. Alle bedrijfssegmenten droegen bij aan de groei. De producent van natuurvoeding Wessanen ziet financieel directeur Ronald Merckx vertrekken. Hij gaat aan de slag bij Centrient Pharmaceuticals.

Overnames

Aan het overnamefront meldde De Telegraaf dat meerdere consortia een bod voorbereiden op verzekeraar Vivat. Aegon trekt samen op met private equityfirma Blackstone en Nationale-Nederlanden met Athora. Het Duitse Allianz wordt daarnaast genoemd met het Britse Resolution en Achmea heeft contacten gehad met CVC. Investeerder TPG, opkoopfonds Cinven en verzekeraar ASR opereren vooralsnog volgens krant solo.

De euro was 1,1346 dollar waard, tegen 1,1343 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 57,19 dollar. Brent zakte 0,2 procent in prijs tot 66,97 dollar per vat.