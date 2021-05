Cryptoprofeet achter ethereum geeft $1 miljard weg

Vitalik Buterin, maakte fortuin met zijn ethereum-netwerk, en ontpopt zich als filantroop. Ⓒ ANP/HH

Internetreus Google ziet rond 2017 in Vitalik Buterin hooguit een hulpje. „Tegen het salaris van een stagiair”, vertelt hij later. De Russisch-Canadese ontwikkelaar van ethereum - na bitcoin het grootste cryptomuntennetwerk - is privé nu goed voor $1,5 miljard vermogen.