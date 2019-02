Omzet Primark verder gestegen

De omzet bij Primark komt naar verwachting 4 procent hoger uit dan een jaar eerder. De groei komt door nieuwe winkelopeningen. Op vergelijkbare basis wordt een omzetdaling met 2 procent voorspeld. Volgens AB Foods gaan de zaken in Groot-Brittannië goed, net als in Spanje, Frankrijk, Italië en België. Er is zwakte te zien in Duitsland. Er werd geen melding gemaakt over de Nederlandse activiteiten.

AB Foods breidde zijn winkelbestand uit tot 364 vestigingen. Er kwamen winkels bij in Spanje, Frankrijk en Duitsland.

Voor het gehele bedrijf wordt voor de eerste jaarhelft bij alle onderdelen een omzetgroei verwacht, met uitzondering van de suikerdivisie. De aangepaste winst per aandeel zal ongeveer in lijn liggen met een jaar eerder.