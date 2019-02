AEX wint op groeiend handelsoptimisme

Wim Saris (ABN Amro) luidde voor Impact Matters en ABN Amro de gong om aandacht te vragen voor meer waardevolle samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en ideële organisaties. Ⓒ Feline Janssens

Amsterdam - De AEX bleef in de loop van de ochtend op een mooie winst staan. Dat de VS de importtarieven op Chinese goederen niet op 1 maart gaat verhogen, versterkte de verwachting bij beleggers dat een handelsakkoord aanstaande is. PostNL en Kas Bank waren in trek door overnames. Met de jaarcijfers van Fugro waren beleggers in tweede instantie minder enthousiast.