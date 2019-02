Beurs: PostNL spuit omhoog na overnamenieuws

De AEX-index klom bij de openingsbel 0,6% naar 544,7 punten. De Midkap-index ging 0,7% omhoog, naar 775 punten. Elders in Europa gingen de koersen ook omhoog, met 0,3% erbij in Parijs en een plus van 0,4% in Frankfurt. In Londen staat de FTSE100 in de vroege ochtend 0,3% hoger.

De Nederlandse beurs staat vandaag in het teken van twee grote overnames. PostNL neemt Sandd over, voor €130 miljoen. Beleggers verwelkomen de nieuwe aanwinst met open armen, en zetten PostNL 11% hoger. Smalcapper Kas Bank wordt juist overgenomen, door een dochter van het Franse Crédit Agricole. Die betaalt €188 miljoen. Crédit Agricole staat vanochtend 0,8% hoger op de Franse beurs. Kas Bank zelf doet het helemaal goed: na een slotkoers van €6,06 op vrijdag, staat het aandeel nu op €12,40. Net onder de overnameprijs van €12,75, maar vooral ook 105% hoger.

Bodemonderzoeker Fugro maakte vanochtend de jaarcijfers bekend, en beleggers zijn daar tevreden mee: ze zetten de koers om negen uur 4,7% hoger. De jaarcijfers van B&S zetten het aandeel 0,6% lager. Het nieuws dat de financieel topman van Wessanen vertrekt, treurt beleggers: ook -0,6%.

Het uitstellen van nieuwe importtarieven voor de Chinezen, door de Amerikaanse president Trump, bracht ook in Azië een glimlach op het gezicht van beleggers. De Nikkei in Tokio eindigde 0,5% hoger op 21.528,23 punten, het hoogste niveau sinds 14 december. De beurs in Shanghai kreeg er 5,6% bij. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3%.