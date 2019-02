Beurs: PostNL straalt op groen Damrak

De AEX stond even na één uur 0,3% hoger op 543,17 punten. De AMX, met topper PostNL erin, steeg 1,2% naar 778,95 punten.

De overige Europese beursgraadmeters wonnen ook terrein. De Franse CAC 40 en de Duitse DAX klommen 0,3% respectievelijk 0,4%.

Het uitstellen van het verhogen van importtarieven voor de Chinezen, door de Amerikaanse president Trump, wakkerde de animo bij beleggers aan om in de markt te stappen. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat de goede weekstart wordt ondersteund door het toegenomen vertrouwen bij beleggers in een goede afloop van de handelsgesprekken tussen China en Amerika . „Het is opvallend dat ook op hete hangijzers, zoals intelectueel eigendom, voortgang lijkt te zijn geboekt. Naar verwachting zal bij een nieuwe ontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi een handelsdeal op tafel liggen.”

De komende tijd zal de aandacht vooral zal uitgaan naar de economische cijfers in Europa en Amerika, stelt Schutte. „De angst voor een recessie loopt er steeds meer uit nadat in het vierde kwartaal van vorig jaar nog werd gevreesd voor de negatieve gevolgen van het handelsconfict tussen China en Amerika voor de wereldeconomie. Het is afwachten of er vooral na het eerste kwartaal een economische stabilisering zichtbaar zal zijn. ”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen had staalproducent ArcelorMittal de kopositie in handen met een plus van 2,5%. Galapagos volgde met een vooruitgang van 1,5%. Voor ASML hadden beleggers 1,5% meer over.

ING pakte er 1,5% bij. RELX en Wolters Kluwer verloren door winstnemingen 1,1% en 0,4%. Vorige week waren de informatieleveranciers nog in trek na de publicatie van meevallende jaarcijfers.

Bij de middelgrote fondsen knalde koploper PostNL bijna 10% omhoog. Beleggers reageerden verheugd op de aangekondigde overname van concurrent Sandd .Volgens Schutte was het belang van samengaan van beide partijen overduidelijk gelet op de margeontwikkeling en de grote concurrentie bij het bezorgen van pakketjes.

Bekijk ook: PostNL en Sandd hebben wetswijziging nodig

Fugro zakte 1,3% weg, na bij opening nog 5% te hebben gewonnen. Beleggers waren bij nader inzien toch niet tevreden met de jaarcijfers. Uit de resultaten komt naar voren dat Fugro het redelijk doet, meent Schutte. Het ontbreken van specifieke details in de outook zou volgens hem negatief kunnen worden uitgelegd.

Smalcapper Kas Bank wordt overgenomen, door een dochter van het Franse Crédit Agricole. Na een slotkoers van €6,06 op vrijdag, is het aandeel verdubbeld naar €12,36, net onder de overnameprijs van €12,75,

Distributeur B&S zakte 3,1% op zijn jaarcijfers.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.