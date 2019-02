Beurs: Zon blijft schijnen op Damrak

De AEX-index stond rond kwart voor vier 0,4% hoger op 543,42 punten na eerder op de dag de grens van 545 punten bijna te hebben aangetikt. De AMX, met topper PostNL erin, steeg 0,9% naar 776,66 punten.

Elders in Europa wonnen de beursgraadmeters ook nog steeds terrein. De Franse CAC 40 en de Duitse DAX klommen 0,4% respectievelijk 0,6%.

Het uitstellen van de deadline om nieuwe importtarieven in te gaan voeren op Chinese producten, door de Amerikaanse president Trump vanwege de goede voortgang van de handelsgesprekken, wakkerde de animo bij beleggers verder aan om in de markt te stappen. Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, geeft het verschuiven van deadline aan hoe veel waarde Trump er aan hecht om op korte termijn een deal met China er uit te gaan slepen, terwijl de Amerikaanse onderhandelaar Robert Lighthizer veel meer de harde lijn wilde voortzetten om resultaten te boeken. Hij wijst er op dat er nog veel onduidelijkheid is hoe de deal met China er uiteindelijk uit zal zien en vooral wat de houdbaarheid is op de lange termijn als Amerika in een recessie terecht zou komen. Wall Street zette vanmiddag bij de start de opmars voort.

Deze week zal het groeicijfer over de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van vorig jaar in de belangstelling staan. „De recente tegenvallende winkelverkopen en orders voor duurzame goederen in de VS zijn de eerste kleerscheuren dat de vaart er uit begint te raken”, stelt Marey. Ook zijn alle ogen gericht op het bezoek van Fed-voorzitter Powell aan Washington later deze week. Marey gaat er van uit dat een nieuwe Amerikaanse renteverhoging voorlopig niet aan de orde zal zijn gelet op de notulen van de laatste vergadering van de centrale bank in de VS waar sommige Fed-leden zelfs al een renteverlaging aan de orde stelden.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen kreeg staalproducent ArcelorMittal er 1,5%. Galapagos boekte een vooruitgang van 2%. Voor ASML hadden beleggers 1,4% meer over. Altice Europe behield de koppositie met een plus van 2,4%.

ING pakte er 1,8% bij. RELX en Wolters Kluwer verloren door winstnemingen 1,3% en 0,6%. Vorige week waren de informatieleveranciers nog in trek na de publicatie van meevallende jaarcijfers.

Bij de middelgrote fondsen schoot koploper PostNL 7,3% omhoog na een nog grotere koerssprong eerder op de dag. Beleggers reageerden verheugd op de aangekondigde overname van concurrent Sandd. De solide resultaten bij het post- en pakjesbedrijf droegen ook een steentje bij. Volgens Schutte was het belang van samengaan van beide partijen overduidelijk gelet op de margeontwikkeling en de grote concurrentie bij het bezorgen van pakketjes. AMG viel ook in de smaak met een 4,9% hogere koers.

Fugro zakte 1,5% weg, na bij opening nog 5% te hebben gewonnen. Beleggers waren bij nader inzien toch niet tevreden met de jaarcijfers. Uit de resultaten komt naar voren dat Fugro het redelijk doet, meent Schutte. Het ontbreken van specifieke details in de outook zou volgens hem negatief kunnen worden uitgelegd.

Smalcapper Kas Bank wordt overgenomen, door een dochter van het Franse Crédit Agricole. Na een slot van €6,06 op vrijdag, is de koers verdubbeld naar €12,24, net onder het overnamebod van €12,75 per aandeel.

Distributeur B&S zakte 3,9% op zijn jaarcijfers. De terugval van de winstgevendheid woog zwaarder dan de meevallende opbrengsten.

