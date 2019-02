Jefferies positief over deal Sandd en PostNL

Jefferies stelt dat de overname 12 procent aan omzet zal toevoegen aan PostNL, met een toegevoegde waarde voor het aandeel PostNL van 30 procent. Het gecombineerde concern heeft 95 procent van de Nederlandse postmarkt in handen. Jefferies wijst er verder op dat de onderliggende kwartaalwinst van PostNL hoger uitviel dan verwacht. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 4,50 euro.

KBC Securities zette PostNL op zijn Dynamic Top Pick-lijst. Het bedrijf haalde een veel beter resultaat op de postmarkt. De fusie met Sandd levert aanzienlijke kostenbesparingen op volgens de analisten. KBC hanteert een buy-advies met een koersdoel van 4,50 euro.

Het aandeel PostNL noteerde maandagochtend rond 09.30 euro een plus van 9,1 procent op 2,48 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.