Nederlandse economie duikt plots in de min

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economie is in het eerste kwartaal met 0,7% geslonken ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. De export van goederen en diensten daalde met 1,8%, die afname is volledig toe te schrijven aan een lagere uitvoer van goederen.

Lager dan buurlanden

Nederland presteert opmerkelijk slecht vergeleken met andere Europese landen, zo merkt het CBS op: „De Nederlandse krimp van 0,7% valt op vergeleken met de economische ontwikkeling in de naburige landen.” De Duitse economie kwam tot stilstand, maar in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk was er een bescheiden groei in het eerste kwartaal. De totale groei in de EU-landen kwam uit op 0,3%.

Uit een sectoranalyse van ABN Amro bleek dinsdag al dat veel ondernemers het moeilijk gaan krijgen. Met name in de bouw, vastgoed, detailhandel en industrie voorzien de ABN-economen krimp. In de bouw is daar volgens het CBS op dit moment nog geen sprake van. Wel ziet het CBS nu al krimp ’in meer dan de helft van de bedrijfstakken’.

Trage groei

De verwachting is dat consumenten de hand op de knip gaan houden nu de inflatie hoog blijft. De inflatie is weliswaar niet meer zo hoog als vorig jaar, maar de prijzen van dagelijkse boodschappen blijven doorstijgen. „Het wordt een jaar van heel trage economische groei. Wij denken dat er een recessie komt in Amerika en in Europa”, aldus Albert Jan Swart van ABN Amro. „Maar de Nederlandse economie is nog behoorlijk sterk, hier verwachten we geen recessie.”