Kerstboombranche: ’door WK ontstaat markt voor oranje gespoten kerstbomen’

"Als Nederland een paar rondes verder komt in Qatar kan daar een markt voor zijn", aldus de branchevoorman, die zelf ook kweker is. "We kunnen ze wel oranje spuiten, maar dat heb ik nu nog niet gedaan hoor. Normaal spuiten we eigenlijk zo min mogelijk op bomen en leveren we ze gewoon natuurlijk af." Hij maakt zich er ook niet druk om dat het WK voor mensen een reden zou kunnen zijn om de kerstboom een jaartje over te slaan of uit te stellen.

2,5 miljoen bomen

De VNK rekent voor de komende feestdagenperiode vooralsnog op een verkoop van zo'n 2,2 miljoen tot 2,5 miljoen kerstbomen. Daarmee zou de verkoop vergelijkbaar uitpakken met vorig jaar. Krol schat in dat ruwweg de helft van de bomen afkomstig zal zijn van Nederlandse bodem, de rest uit landen als Duitsland en Denemarken. De Servische spar of fraserspar worden veel in Nederland gekweekt, terwijl de nordmann doorgaans van over de grens komt.

Volgens de kweker leert de ervaring dat mensen in tijden van economische crisis toch liever niet bezuinigen op hun kerstboom. Hij wijst er ook op dat kunstbomen dit jaar erg duur zijn geworden, terwijl echte kerstbomen volgens hem maar een paar euro in prijs omhooggaan. "Alles wordt natuurlijk duurder. Maar als een boom vorig jaar €35 kostte wordt het nu niet opeens €45."

Volgroeid

"Ondanks de droge warme zomer is de kwaliteit van de bomen goed", geeft Krol daarnaast aan. Er is dit jaar volgens hem amper sprake geweest van schade door de hitte. Mogelijk dat de bomen in eerdere jaren al wat gewend zijn geraakt aan het warmere weer, oppert hij. Het duurt vaak wel zo'n tien jaar tot een kerstboom volgroeid is.

Kerstbomenkwekers leveren hun bomen aan bijvoorbeeld tuincentra en bouwmarkten. Volgens Krol gaat de verkoop bij de meeste afnemers pas in het weekend van 26 november van start. De VNK telt ruim dertig leden. Dat zijn de grotere Nederlandse kerstbomenkwekers. Voor deze ondernemers zijn kerstbomen wel vaak een bijverdienste.