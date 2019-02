Vivendi wil nieuwe bestuurders Telecom Italia

Vivendi en activistisch aandeelhouder Elliott zijn al langere tijd in een machtsstrijd verwikkeld om Telecom Italia. Onder meer de strategie die gevolgd moet worden om het bedrijf weer succesvol te maken is daarbij een heet hangijzer. Vivendi geeft nu aan best te willen praten over een fusie van de vastetelefonietak van Telecom Italia met branchegenoot Open Fiber zoals Elliott had voorgesteld. Ook de verkoop van niet-strategische bezittingen en de versimpeling van de kapitaalstructuur is nu bespreekbaar voor de Fransen.

Vivendi heeft 23,94 procent van de aandelen in Telecom Italia in bezit en is daarmee de grootste aandeelhouder. Elliott heeft een belang van 9,2 procent.