Shell: lng-gas vaker in truck en huishouden

Azië overtreft hierin Europa, dat ook versneld overschakelt van steenkool en andere meer vervuilende energiebronnen.

Die trend blijkt uit de derde vooruitblik van het Brits-Nederlandse energieconcern. Vanwege het klimaatakkoord van Parijs en de eis schonere brandstoffen te gegruiken, wordt vaker lng ingezet.

Vorig jaar steeg het verbruik met 9% naar 319 miljoen ton. Binnen twee jaar ligt die productie op 384 miljoen ton, ziet het bedrijf op basis van orders.

Inmiddels wordt lng behalve voor energiebedrijven en bedrijven ook steeds meer voor trucks en huishoudens ingezet, aldus Maarten Wetselaar, directeur van de divisie Integrated Gas en New Energies bij Shell in een toelichting.

Vorig jaar meldde topman Van Beurden tekorten aan lng te zien. Veel producenten kregen kortetermijncontracten om te beginnen, maar voor lng zijn langjarige verbindtenissen nodig, aldus Shell.

"Termijn contracten is verdubbeld"

,,Momenteel zie je een groei van het aantal contracten voor de lange termijn”, stelt Shell-routinier Steve Hill verantwoordelijk voor EVP Shell Energy. ,,De termijn is nu ongeveer verdubbeld van zes jaars contracten in 2017 naar dertien jaar in 2018. Dat geeft vertrouwen. Bedrijven hebben echt behoefte aan lng.”

Vooral China en India zijn momenteel grote importeurs van lng. China verbruikte 16 miljoen ton meer lng in 2018, een stijging van 40% op jaarbasis.

De landen zien de brandstof steeds vaker als alternatief en aanvulling op hun snel stijgende energiebehoefte. In Peking, aldus Wetselaar, is in vijf jaar tijd mede door lng-gebruik de smog drastisch afgenomen.

Het bedrijf is inmiddels ook de grootste leverancier van lng aan de Verenigde Staten geworden.

