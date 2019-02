'Groei omzet en winst voor Aalberts'

Volgens de consensus komt de omzet uit op bijna 2,8 miljard euro, tegen bijna 2,7 miljard euro een jaar eerder. Het operationeel resultaat wordt in doorsnee geraamd op 326 miljoen euro, van iets minder dan 309 miljoen euro in 2017. Bij de nettowinst voor amortisatie wordt een bedrag voorspeld van ruim 256 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 238,2 miljoen euro.

In december 2017 kwam het concern met een strategie voor de periode tot en met 2022. Daarbij mikt het bedrijf onder meer op een autonome omzetgroei van minstens 3 procent en een ebita-marge van meer dan 14 procent.

Ook blijft het bedrijf op de uitkijk staan voor acquisities. Aalberts is de afgelopen tijd behoorlijk op overnamepad geweest, waaronder in de Verenigde Staten en Frankrijk. In september maakte Aalberts bekend 30 miljoen euro te steken in een distributie- en assemblagecentrum in Zeewolde. Het bedrijf doet de investering samen met een logistieke partner.