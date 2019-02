Topvrouw PostNL: prijs postzegel blijft stijgen

Topvrouw Herna Verhagen van PostNL. Ⓒ ANP

Amsterdam - Er komt geen einde aan de stijging van de postzegelprijs. Dat zegt topvrouw Herna Verhagen van PostNL in gesprek met De Telegraaf. Maandag werd bekend dat PostNL haar grootste rivaal Sandd overneemt. Hierdoor is het postbedrijf straks praktisch monopolist. In de afgelopen jaren verdubbelde de postzegelprijs naar €0,87. Het einde is nog niet in zicht, aldus Verhagen.