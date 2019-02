Man slordig met doorgeven gegevens: veel geld naar ex

De nieuwe vriendin probeerde het geld van zijn financieel adviseur terug te krijgen, maar die kon niet weten dat de mans persoonlijke situatie was gewijzigd. Hij hoeft daarom de bijna €50.000 aan verzekeringsuitkering die naar de ex ging niet op te hoesten, beoordeelde klachteninstituut voor de financiële sector Kifid.

De vrouw beweert dat haar overleden partner zijn polis zeker had aangepast als de adviseur hem erop had gewezen dat zijn ex nog de begunstigde was.

Maar volgens het Kifid heeft de man zijn financieel adviseur nooit geïnformeerd over de veranderingen in zijn persoonlijke leven. En een financieel adviseur heeft nou eenmaal een glazen bol.

Wat is er precies gebeurd?

De overleden man kocht in 1994 een woning met zijn vriendin en legde haar naam vast in de orv ter waarde van bijna €50.000. In 1997 gingen ze uit elkaar. De woning en hypotheek werden op naam van de man gezet.

In 2003 kocht de man met een andere adviseur een andere woning. Deze adviseur stuurde jaarlijks een mail naar zijn klanten met de vraag wijzigingen in de persoonlijke situatie door te geven en te kijken naar de financiële producten. Hier ging de man niet op in.

Adreswijziging

In 2008 bood deze adviseur de man ook persoonlijk per brief aan eens naar de orv te kijken, maar de adviseur stuurde de brief naar een oud adres van de man. De man had zijn verhuizing niet doorgegeven.

In 2012 ging de man samenwonen met zijn nieuwe vriendin. Hij maakte een testament op waarin zij als enige erfgename werd genoemd. De orv werd echter nooit aangepast. Toen de man in 2017 overleed, ging de vastgelegde bijna €50.000 naar zijn vriendin uit de jaren negentig.