GE vangt miljarden voor divisie BioPharma

Van GE is al langer bekend dat het werk maakt van het verkopen van bezittingen. Het Amerikaanse bedrijf gebruikt de opbrengsten om zijn balans te versterken. De overname van BioPharma moet nog dit jaar worden afgerond. De deal heeft volgens GE geen goedkeuring nodig van aandeelhouders. Ook over financiële condities is volgens GE geen beraadslaging nodig.

BioPharma, dat dit jaar naar verwachting een omzet zal halen van 3,2 miljard dollar, is onderdeel van GE Life Sciences. De overname lijkt de goedkeuring ook te hebben van aandeelhouders. Het aandeel GE schoot in de zogeheten voorbeurshandel omhoog.