Brexitgesprekken deze week verder in Brussel

Gezocht wordt naar mogelijkheden om het Britse parlement achter het terugtrekkingsakkoord te krijgen. Een van de opties is een aanvulling van de politieke verklaring die bij het akkoord hoort. Daarin zou het tijdelijke karakter worden benadrukt van de 'backstop', de regeling om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland na het Britse vertrek per 30 maart te voorkomen. Eventuele extra garanties hierover zijn ook onderwerp van gesprek. Daarnaast wordt gekeken naar ,,alternatieve regelingen'' voor de backstop.

Juncker en May kwamen overeen dat het werk klaar moet zijn voor de EU-top van 21 maart. In de week daarvoor is een stemming gepland in het Lagerhuis. Berichten over uitstel van de brexit werden niet bevestigd.

Rationeel besluit

EU-president Donald Tusk zei op een persconferentie in de Egyptische badplaats Sharm al-Sheikh wel dat uitstel een ,,rationeel besluit’’ zou zijn, gezien het ontbreken van een meerderheid in het Lagerhuis. Hij denkt dat die optie ook steeds waarschijnlijker wordt. Maar May heeft tegen hem gezegd dat ze het uitstelscenario kan vermijden. Als zij wel een verzoek tot uitstel zou doen, kan ze volgens Tusk rekenen op ,,maximaal begrip’’ van de andere 27 EU-landen. Hij heeft in ieder geval de ,,juridische en politieke context'' met haar doorgenomen.

EU-onderhandelaar Michel Barnier ontvangt dinsdag in Brussel brexitminister Stephen Barclay en advocaat-generaal Geoffrey Cox. Die laatste is een belangrijke juridische adviseur van May.