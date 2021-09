Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-directeur CPB: ’Steek structureel €16 miljard in de economie’ ’Met onze zuinige houding doet Nederland zichzelf tekort’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Een miljardje hier, een miljardje daar. Niet doen, waarschuwt Coen Teulings. De politiek moet op een rij zetten wat de structurele problemen in ons land zijn, vindt de oud-directeur van het Centraal Planbureau. En daar dan structureel geld in steken. „Die discussie is moeilijker dan bezuinigen.”