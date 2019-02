Buffett: ’Kraft Heinz was een misser’

Buffett is grootaandeelhouder in Kraft Heinz. Het aandeel zakte vorige week 27%, in totaal zei Buffett ruim $15 miljard te hebben afgeschreven op zijn aandelenbezit..

De voedingsreus meldde onverwacht $15,4 miljard aan afschrijvingen en afnemende inkomsten uit traditionele kassaknallers zoals zijn Mac & Cheese, die consumenten te ongezond vinden en inruilen voor gezondere maaltijden.

"We hebben teveel betaald"

„We hebben teveel betaald voor Kraft Heinz”, bevestigde de oprichter van het beleggingsvehikel Berkshire Hathaway, en redder van enkele banken op Wall Street tijdens de kredietcrisis.

Buffett houdt evengoed vast aan het Amerikaanse concern dat het Brits-Nederlandse Unilever in 2017 vergeefs probeerde over te nemen. Maar hij koopt geen aandelen bij, nuanceerde hij, „omdat het dat als zodanig niet waard is.”

De groei van de Amerikaanse en wereldeconomie ziet de grote particuliere investeerder overigens zonnig in, zo blikte hij bij zakenzender CNBC vooruit. Net zoals hij optimistisch is over de toekomst van elektrisch rijden.

Buffett zit nog steeds fors in Apple. Dat aandeel kreeg het zwaar te verduren. Daarvan heeft hij nog nooit een aandeel verkocht, stelde hij op CNBC. Futures voor Kraft Heinz stonden maandagmiddag licht in de plus.

