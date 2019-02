'Handelshoop stuwt Wall Street'

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen gaan maandag naar verwachting in de plus openen. Daarmee zet Wall Street het optimisme van elders voort. De Europese beurzen kregen steun door berichten over brexit-uitstel terwijl de handelssessie in China met de grootste dagelijkse winst van de afgelopen vier jaar eindigde. De Amerikaanse president Donald Trump prees de vooruitgang in de gesprekken over een handelsdeal met China.