Verbruik benzine, diesel en LPG daalt licht: Saoedi-Arabië stapt in gat wegvallen Rusland

De ruwe olie wordt nu in plaats van Rusland uit landen als Saoedi-Arabië ( 900 miljoen kilo), uit Irak (700 miljoen kilo) en uit Kazachstan (500 miljoen kilo) betrokken. Bij elkaar compenseert dit grotendeels het wegvallen van de maandelijkse Russische import van ongeveer 800 miljoen kilo. Nederland voert gemiddeld per maand ruim 8000 miljoen kilo ruwe olie en condensaat in. De helft daarvan wordt direct doorgevoerd naar andere landen zoals Duitsland en België. De andere helft wordt verbruikt door de raffinaderijen in Nederland.

Het verbruik van motorbrandstoffen door het wegverkeer, bestaande uit lpg, benzine en diesel, is in 2022 ten opzichte van 2021 met 1% gedaald. De petrochemische sector verbruikte in 2022 15% minder olie voor niet-energetisch verbruik, bijvoorbeeld olie omzetten naar kunststof.

Sancties

Er zijn verschillende sancties ingesteld op invoer van Russische olieproducten, nadat er in februari 2022 oorlog uitbrak in Oekraïne. Hierbij gaat het om de sancties die de Europese Unie heeft ingesteld per 5 december 2022 op de import van ruwe olie en vanaf 5 februari 2022.

Om brandstoftekorten bij transport, landbouw en andere voor de samenleving belangrijke sectoren te voorkomen is vooraf door het overheidsorgaan COVA een grote hoeveelheid diesel ingekocht en opgeslagen. De zogenoemde strategische dieselvoorraden door COVA zijn hierdoor gestegen van 633 miljoen kilo in september 2022 naar 1268 miljoen kilo in januari 2023. Daarnaast zijn ook de andere strategische voorraden groter dan een jaar eerder.