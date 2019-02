Een maand eerder waren de voorraden met 0,4 procent toegenomen. Economen hadden in doorsnee verwacht dat er in december sprake zou zijn van een plus van 0,3 procent.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik