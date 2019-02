Werknemers niet blij met flexplek

Een bedrijf dat werkt met flexibele werkplekken heeft een minder groot kantoor nodig: er is altijd een deel van het personeel dat thuis werkt, ziek of vrij is. Flexwerken levert dus kostenbesparing op. Maar ook ongelukkig personeel. Maar liefst 55% van de werknemers zegt liever niet te werken bij een bedrijf met flexwerkplekken.

Dat blijkt uit onderzoek door PanelWizard in opdracht van consultant HK&P onder ruim duizend Nederlandsre werknemers. De meeste werknemers vinden flexplekken onpersoonlijk en ervaren een gebrek aan privacy. Daarnaast is er soms letterlijk geen plek voor je in een bedrijf dat op deze manier werkt, zoals bijvoorbeeld bij een aantal ministeries het geval is.

Flexwerkplekken klinken misschien wel hip, dat wil niet zeggen dat jongeren er wél blij van worden. Werknemers onder de 30 hebben een nog grotere hekel aan flexplekken dan 30-plussers.

Wat werknemers dan wel graag willen? Samenwerken met leuke collega’s, een goede werksfeer en voldoende vrije dagen. Slechts een klein deel vindt een hoger salaris of een grote leaseauto belangrijker dan een gezellige werkplek.