Aandeelhouders van Nutreco incasseerden enkele jaren geleden een stevige overnamepremie. Ⓒ 123RF

De overnamepremie van 110% die een Franse branchegenoot voor Kas Bank wil betalen, is ongekend. Meer dan 35% zit er gewoonlijk niet in. In het recente verleden was Nutreco hierop de enige uitzondering.