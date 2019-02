NSE sluit jaar af met negatief resultaat

NSE zette een negatief bedrijfsresultaat (ebitda) van 245.000 euro neer, tegen 39.000 euro positief een jaar eerder. Er was geen sprake van omzet. Het eigen vermogen van de vennootschap bedroeg per 30 september vorig jaar 452.000 euro negatief.

In de cijfers is onder meer een reservering van 30.000 euro meegenomen voor een schikking. Ook was sprake van een eenmalige vergoeding van 100.000 euro aan grootaandeelhouder Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa (SBBE) voor gemaakte en betaalde kosten ten behoeve van NSE.

De onderneming is in januari dit jaar een schikking overeengekomen met de heer Kuhnke uit Duitsland. Die vond dat hij recht had op succesprovisie voor bemiddelde financieringen voor de verwerving van zonneparken door NSE Germany. Volgens het bedrijf betreft de schikking een betaling van 30.000 euro door NSE ter finale kwijting van de claim van 103.000 die Kuhnke zou hebben uit hoofde van provisie.