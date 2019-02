Cameramaker Quest haalt kapitaal op

Het bedrijf geeft een obligatie uit, met een rente van 8% en looptijd van vijf jaar om zijn camera’s in nieuwe onderzoeksfase te brengen, aldus het bedrijf dinsdag.

Het bedrijf houdt vaart. In 2017 haalde het bedrijf ook €2,5 miljoen op met een obligatie via NPEX, vorig jaar nog eens €1,7 miljoen.

De camerasystemen van Quest worden ook gebruikt voor de land- en bosbouw, de voedingsindustrie en bij het opsporen van landmijnen.

Maar de medische toepassingen zijn het meest kansrijk in termen van groei. ,,We maken het onzichtbare zichtbaar”, aldus directeur Richard Meester. Met zijn camera’s kunnen chirurgen kankertumoren in darm, lever, slokdarm en borsten tijdens operaties preciezer te vinden en ermee behandelen.

Volgens Quest testen verschillende ziekenhuizen en onderzoekscentra wereldwijd de technologie in combinatie met contrastvloeistoffen.

Het heeft samenwerkingen met het Leids Universitair Medisch Centrum en met ziekenhuizen in de VS en Europa.

Het doel van directeur Richard Meester is om snel het aantal vervolgoperaties af te laten nemen.