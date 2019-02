Deze nieuwe financiering wil Aperam onder meer aanwenden voor lopende investeringen in zijn fabriek in het Belgische Genk. Ook kan het geld worden gebruikt voor lopende moderniseringsprogramma's in Frankrijk en België.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik