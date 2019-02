Column: Laat u niet misleiden

Maurice van Tilburg roept belegger op: kijk door de data heen, laatje niet misleiden. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Ziet u de laatste tijd ook vaak artikelen over ‘Alternative data’, ‘Sentiment Analysis’ of ‘Machine Learning’? Het zijn moeilijke termen voor soms ingewikkelde processen die ook steeds nadrukkelijker hun intrede doen in de beurswereld.