Telecomsector hoopt op vouwen en 5G

Huawei toont zijn opvouwbare 5G-smartphone in Barcelona. Ⓒ Foto Bloomberg

Barcelona - Vouwen of niet vouwen: dat wordt de komende jaren de vraag voor smartphonekopers. Het jaarlijkse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona was dit jaar eindelijk weer het toneel van een innovatie die de potentie heeft echt iets toe te voegen aan de goede oude smartphone.