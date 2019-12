Wall Street licht lager door twijfels handelsdeal

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine minnen geopend, na de mooie plussen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven gespitst op de verdere ontwikkelingen in de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. President Donald Trump ontkende op Twitter dat er een voorlopige handelsdeal is gesloten met China. De Chinese overheid gaat juist een persconferentie houden over de handelsgesprekken met de Verenigde Staten.