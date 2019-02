Ahold Delhaize mag filialen terugkopen

Het gaat om twee filialen die SuperValu eerder verwierf als gevolg van de fusie van Ahold en Delhaize in 2016. De Nederlandse en Belgische supermarktconcerns moesten destijds diverse Amerikaanse filialen afstoten omdat de mededingswaakhond in de Verenigde Staten anders geen groen licht wilde geven voor hun samensmelting.

Het lukte SuperValu evenwel niet om deze twee zaken, in de staten Virginia en West Virginia, goed te laten draaien. De verkopen gingen flink omlaag. Vervolgens probeerde de keten om andere partijen te bewegen de winkels over te nemen.

Dat lukte aanvankelijk niet en SuperValu dreigde al de vestigingen te sluiten. Vandaar dat de FTC akkoord is gegaan met het terugkopen. Ahold Delhaize is van plan in de winkels te investeren. De toezichthouder denkt dat dit zowel voor het personeel als voor de consumenten in de betreffende plaatsen gunstig zal uitpakken.