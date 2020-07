AEX raakt onder druk banken winst kwijt

Rond kwart voor twaalf stond de AEX-index 0,2% lager op 574,22 punten. De AMX daalde 1% naar 7767,2 punten. De koersenborden in Londen (-0,1%), Parijs (-0,5%) en Frankfurt (-0,3%) kleurden eveneens rood.

De stemming op de financiële markten werd gedrukt door het aantal coronabemettingen dat wereldwijd weer oploopt. Verder waarschuwde de Britse premier Boris Johnson de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat Groot-Brittannië geen handelsdeal met de Europese Unie zal sluiten als Brussel niet bereid is tot compromissen. Johnson zei volgens persbureau Bloomberg tegen Merkel dat Groot-Brittannië klaar is voor een harde Brexit.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting ruim 0,3% hoger. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond 0,9% tot 1,5% lager. De Japanse beurs eindigde vanochtend 0,8% in de min.

Prosus aan kop in AEX

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door techninvesteerder Prosus (+2,8%) naar een nieuwe piek. Informatieleverancier Wolters Kluwer pluste 1,6%.

Vastgoedfonds Unibail (-2,2%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De financiële waarden ING (-2,7%) en ABN (-2,2%) behoorden eveneens tot de achterblijvers.

In de AMX waren de maritiem dienstverleners SBM Offshore (+1,3%) en Boskalis (+1%) de grootste winnaars. Industrieel toeleverancier Aalberts stond onderaan bij de middelgrote fondsen met een verlies van 3%.

GrandVision koerste onveranderd. Het onderzoek van de Europese Commissie naar de overname van het moederconcern van Pearle en Eye Wish door brillen- en lenzenfabrikant EssilorLuxottica duurt een week langer dan gepland. De deadline voor de afronding van het onderzoek wordt verschoven naar 20 augustus.

Smallcapfonds TomTom noteerde 0,7% hoger. Het navigatieconcern gaat meer kaarten en verkeersgegevens leveren aan het Franse Michelin Travel Partner.

De koers van Alfen tikte voor de derde achtereenvolgende dag een record aan. Het aandeel steeg 4,5% naar €41. De laadpalenfabrikant profiteert van de snelle groei van het aantal elektrische auto’s en zonnepanelen. Alfen ging in 2018 naar de beurs bij een koers van €10.

Koersexplosie Kiadis Pharma

Op de lokale markt schoot Kiadis Pharma 63,4% omhoog naar €2,29. Het biotechnologiebedrijf heeft een licentiedeal gesloten met het Franse farmacieconcern Sanofi, waarbij Kiadis een betaling vooraf ontvangt van €17,5 miljoen. Volgens het bedrijf kan de deal in potentie in totaal €875 miljoen opleveren. Het draait om samenwerking bij de behandeling van patiënten van een bepaalde vorm van bloedkanker. In reactie op dit nieuws verhoogde KBC Securities zijn beleggingsadvies voor het aandeel Kiadis Pharma van ’verkopen’ naar ’houden’ bij een koersdoel van €2. KBC zegt dat de deal Kiadis wat financiële ademruimte geeft, want de ’cash burn’ bij de onderneming blijft volgens de vermogensbeheerder hoog met ongeveer €12,5 miljoen per kwartaal.

