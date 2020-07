Miezerig weer op Damrak; Kiadis zon in huis

De AEX-index kabbelde bij het slot naar een verlies van 0,6% bij een stand van 572,16 punten. De AMX daalde zelfs 1,3% naar 572,18 punten. De koersenborden in Parijs (-1,2%) en Frankfurt (-0,7%) kleurden eveneens nog steeds rood.

De stemming op de financiële markten werd enigzins gedrukt door het aantal coronabemettingen dat wereldwijd weer oploopt. Verder waarschuwde de Britse premier Boris Johnson de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat Groot-Brittannië geen handelsdeal met de Europese Unie zal sluiten als Brussel niet bereid is tot compromissen. Johnson zei volgens persbureau Bloomberg tegen Merkel dat Groot-Brittannië klaar is voor een harde Brexit.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management is deze week de stilte voor het begin van de cijferstorm van bedrijven. Volgende week doen onder meer Amerikaanse banken de boeken open. In Nederland gaat de aandacht uit naar de prestaties van ASML. „Beleggers kijken door de overwegend beroerde cijfers over het tweede kwartaal heen en hebben vooral de blik gericht op de vooruitzichten die bedrijven gaan geven met de nadruk op de gang van zaken in het komende jaar.”

Schutte gaat er van uit dat het Europese steunpakket, waar regeringleiders uit de eurozone deze week weer over aan tafel gaan zitten er linksom of rechtsom wel gaat komen. „Europa kan het zich niet veroorloven om het plan dat Merkel en Macron samen hebben bekokstoofd tegen te houden. Nederland stribbelt voor de bühne wel tegen, maar zal uiteindelijk ook instemmen met een compromis.”

In de zomermaanden zal het verloop van het cijferseizoen een belangrijke rol spelen bij de stemming op de aandelenmarkten, stelt Schutte. „De grote vraag is vooral hoe de resultaten van techfondsen die in de voorbije maanden hard zijn opgelopen, worden ontvangen. Verder is het afwachten in hoeverre de omvang van nieuwe lockdowns het economische herstel in de weg kunnen gaan zitten.”

Justin Blekemolen, analist bij Lynx, houdt er rekening mee dat er in de komende maanden een einde komt aan de opmars van de koersen. „Zeker als de werkloosheid in de VS lange tijd hoog blijft, gaat dat impact krijgen op het gedrag van consumenten en het plaatsen van advertenties, waardoor grote Amerikaanse techbedrijven, zoals Amazon en Google, onder druk kunnen gaan komen. Met de hard opgelopen koersen tot circa 10% onder de jaartop zijn de risico’s op een (na)zomerdip toegenomen.”

Prosus aan kop in AEX

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door Prosus (+2,6%) die een nieuwe piek van €87,10 aantikte gesteund door het aanhoudende enthousiasme rond het Chinese Tencent, waar tech-investeerder een groot belang in heeft. Informatieleverancier Wolters Kluwer behoorde ook bij de koplopers en pluste 1,1%.

Vastgoedfonds Unibail lag bedrukt in de markt met een verlies van 2,5%. De financiële waarden ) behoorden eveneens tot de grotere achterblijvers. Hekkensluiter ING leverde 4,9% in en ABN koerste 2,6% lager. Aegon moest 2,3% afstaan. De lage rente en de grote onzekerheid over toekomstige steun voor bedrijven spelen banken parten, stelt Schutte.

Galapagos viel ook uit de smaak met een terugval van 2,9%.

In de AMX hield de maritiem dienstverleners SBM Offshore (+1,1%) de koppositie in handen. Flow Traders kreeg er 0,7% bij.

Industrieel toeleverancier Aalberts belandde in de achterhoede met een koersdaling van 3,8%.

GrandVision dikte 0,4% aan. Het onderzoek van de Europese Commissie naar de overname van het moederconcern van Pearle en Eye Wish door brillen- en lenzenfabrikant EssilorLuxottica duurt een week langer dan gepland. De deadline voor de afronding van het onderzoek wordt verschoven naar 20 augustus.

Smallcapfonds TomTom ging 0,3% vooruit. Het navigatieconcern gaat meer kaarten en verkeersgegevens leveren aan het Franse Michelin Travel Partner.

De koers van Alfen tikte voor de derde achtereenvolgende dag een record aan. Het aandeel steeg nog eens 2,8% naar €40,35. De laadpalenfabrikant profiteert van de snelle groei van het aantal elektrische auto’s en zonnepanelen. Alfen ging in 2018 naar de beurs bij een koers van €10.

Koersexplosie Kiadis Pharma

Op de lokale markt schoot Kiadis Pharma meer dan 50% omhoog naar €2,19 Het biotechnologiebedrijf heeft een licentiedeal gesloten met het Franse farmacieconcern Sanofi, waarbij Kiadis een betaling vooraf ontvangt van €17,5 miljoen. Volgens het bedrijf kan de deal in potentie in totaal €875 miljoen opleveren. Het draait om samenwerking bij de behandeling van patiënten van een bepaalde vorm van bloedkanker. In reactie op dit nieuws verhoogde KBC Securities zijn beleggingsadvies voor het aandeel Kiadis Pharma van ’verkopen’ naar ’houden’ bij een koersdoel van €2. KBC zegt dat de deal Kiadis wat financiële ademruimte geeft, want de ’cash burn’ bij de onderneming blijft volgens de vermogensbeheerder hoog met ongeveer €12,5 miljoen per kwartaal.

