Japanse beurs eindigt licht lager

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot met een verlies van 0,4 procent op 21.449,39 punten. De Japanse oliebedrijven werden van de hand gedaan na de stevige daling van de olieprijzen. Olie-exploratiebedrijf Inpex zakte bijna 4 procent en de raffinaderijen Showa Shell Sekiyu KK en Cosmo Energy Holdings verloren tot 2,3 procent. De Japanse uitbater van warenhuizen Izutsuya dikte daarentegen ruim 11 procent aan na een verhoging van de winstverwachting.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent lager. De Britse bank Standard Chartered, die ook een notering heeft in Hongkong, klom 1,8 procent na publicatie van resultaten. De bank die veel activiteiten heeft in China, wil de komende drie jaar honderden miljoenen besparen.

De beurs in Shanghai, die een dag eerder de grootste dagwinst in vier jaar boekte door het handelsoptimisme, klom 0,5 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,9 procent in de min onder aanvoering van de Australische oliebedrijven. De olieprijzen gingen omlaag nadat de Amerikaanse president Donald Trump oliekartel OPEC opriep om het rustig aan te doen met het verlagen van de productie.