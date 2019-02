Aalberts Industries voert winst op

De nettowinst voor amortisatie steeg met 15 procent tot 275 miljoen euro. De omzet nam met 2 procent toe tot bijna 2,8 miljard euro. Op autonome basis was een groei te zien van 5 procent, maar Aalberts had te kampen met negatieve wisselkoerseffecten, vooral veroorzaakt door de Amerikaanse dollar en de Russische roebel. De ebita-marge was 13,3 procent, tegen 12,5 procent in 2017.

Aalberts was vorig jaar ook actief aan het overnamefront. Er werden meerdere acquisities gedaan, met een gezamenlijke omzet van 82 miljoen euro, waarvan 37 miljoen euro in de opbrengsten werd meegenomen. De onderneming werkte tegelijkertijd ook aan het optimaliseren van de portefeuille via bijvoorbeeld desinvesteringen. Het ging om verkochte activiteiten met een omzet van 97 miljoen euro.

Investeringsplannen

De onderneming is van plan het dividend met 15 procent te verhogen tot 0,75 euro per aandeel. Het AEX-fonds gaf aan met vertrouwen naar 2019 te kijken bij het uitvoeren van de vele initiatieven voor groei en innovatie en zijn investeringsplannen. Aalberts mikt voor de komende tijd onder meer op een autonome omzetgroei van minstens 3 procent en een marge van meer dan 14 procent.

Topman Wim Pelsma zei in een toelichting dat Aalberts in 2018 een sterke prestatie heeft geleverd. Volgens hem is zeer hard gewerkt aan de uitvoering van de strategie van de onderneming. De nettoschuld lag op 586 miljoen euro, van 569 miljoen euro een jaar eerder, ondanks vier kleinere overnames.