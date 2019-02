'Herfinanciering door Sif positief'

Volgens de marktvorsers is deelname van Tokio Marine aan de herfinanciering interessant. Het zou kunnen betekenen dat Sif dicht bij het verkrijgen van een opdracht in Japan is. De analisten beseffen echter dat het ook gewoon kan betekenen dat Tokio Marine zijn zichtbaarheid wil vergroten in een andere bedrijfstak.

NIBC heeft een neutral-advies voor Sif met een koersdoel van 11 euro. Maandag sloot het aandeel Sif op 9,23 euro.