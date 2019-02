Column: duidelijke verzwakking AEX mogelijk

Gisteren werd de jaartop opnieuw verhoogd naar een niveau van 544,90. Hiermee komt de stijging sinds het dieptepunt van 27 december bij 572,20 op ruim 72 punten te staan.

Deze beweging van precies twee maanden is een van de sterkste en meest krachtige opgaande bewegingen in een dergelijk kort tijdsbestek van de afgelopen jaren.

Hiermee werd ook een groot gedeelte ingelopen van de sinds juli vorig jaar dalende tendens van ongeveer 104 punten. Tot gisteren wist de AEX continu boven de zeer steile opgaande kortetermijnbodemlijn te blijven, een steunlijn die al veel raakpunten heeft.

In de afgelopen 7 handelsdagen werd deze steunlijn al 6 keer getest. Kijkend naar de patronen in de AEX en de technische indicatoren leek hiermee de neerwaartse druk te worden opgebouwd ondanks de steeds verder oplopende koersen in de AEX.

Negatieve omkeer

Dit komt ook tot uitdrukking doordat de bovenkant van het steile en smalle stijgende trendkanaal al enige weken niet meer werd getest.

Verder zien we sinds 7 februari de ontwikkeling van een stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen, wat veelal een negatieve omkeer suggereert.

Het omgekeerde patroon (dalende wig) zagen we bijvoorbeeld tijdens de vrije val beweging in december waarbij de AEX terugviel vanaf de 530 naar 472,20.

Na de doorbraak boven de dalende toppenlijn van dit patroon in de eerste handelsdagen van januari werd de huidige en zeer krachtige opgaande trend gestart.

Twijfel

Opvallend in de laatste twee weken is ook de twijfel in de markt. De toppen lopen niet hard meer op en dagelijks zijn smalle body’s te zien in de candlesticks. Dit betekent dat de slotkoers relatief dicht bij de openingskoers ligt.

Vandaag kan een duidelijke verzwakking optreden onder de stijgende bodemlijnen in het kortetermijnbeeld waarna de top kan zijn gezet.

Bas Heijink is analist bij ING Investment Office

