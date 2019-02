Beurs: Aalberts zwak in lagere AEX

Om elf uur stond de AEX 0,4% lager op 540,2 punten. De AMX steeg 0,5% naar 781,2 punten.

Elders in Europa deden de beurzen ook een stapje terug. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 0,3% respectievelijk 0,4%.

De indexfutures wezen op een 0,2-0,4% lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Vanochtend was de stemming in Azië ook enigszins gedrukt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,5% lager.

Beleggers namen winst en waren in afwachting van verdere ontwikkelingen rond het handelsoverleg tussen de VS en China. Maandag was het optimisme over een aanstaand handelsakkoord nog verder toegenomen, nadat president Donald Trump liet weten dat er voorlopig geen hogere importheffingen op Chinese producten komen.

Het Britse kabinet vergaderde vanochtend over de Brexit. Diverse ministers willen van premier Theresa May de toezegging dat een harde Brexit wordt voorkomen. Labour-leider Jeremy Corbyn had maandag nog later weten voorstander van een nieuw referendum te zijn.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde Aalberts met een min van 3,1% onderaan, in reactie op zijn jaarcijfers. Analisten noemden deze positief, maar toonden zich enigszins terughoudend over de vooruitzichten.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakte 2,9%.

Informatieleverancier Wolters Kluwer zakte 0,8%, na een verkoopadvies van Kepler Cheuvreux.

Bij de middelgrote fondsen stond Takeaway met een min van 1,3% onderaan, na een verkoopadvies van Deutsche Bank.

OCI steeg 3,8%, dankzij de meevallende jaarcijfers die de kunstmestproducent maandag nabeurs publiceerde. Degroof Petercam zag hierin aanleiding het advies naar ’kopen’ op te trekken.

PostNL klom 1,3%. Maandag was het postbedrijf al hard gestegen, in reactie op het overnamebod op Sandd.

Wil je dagelijks of wekelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.