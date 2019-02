Beurs: handel en Brexit in de hoofdrol

De AEX-index staat rond lunchtijd op 539,8 punten, 0,6% lager dan maandagmiddag bij het scheiden van de markt. Fugro en OCI trekken de Midkap-index nog wel in het groen, naar 782,6 punten (+0,7%). Elders in Europa deden de beurzen ook een stapje terug. De Duitse DAX gaat lunchen met -0,2% op de borden, in Parijs eindigt de ochtend met 0,4% verlies. In Londen raakt de FTSE100 zelfs 1,1% kwijt.

Brexit

Opvallend, want het scenario van een harde Brexit wordt steeds onwaarschijnlijker. Die geluiden zetten het pond op de hoogste koers in anderhalf jaar tijd. „Vrijdagmiddag klonken er al geluiden dat ministers bereid waren ontslag te nemen, zodat ze voor uitstel van de Brexit konden stemmen”, zegt analist Jane Foley van RaboResearch.

„Vanochtend stond er een brief met die strekking in de Daily Mail, ondertekend door drie ministers. Dat versterkt de verwachting dat Groot-Brittannië niet zonder deal uit de EU zal stappen. Dat Labour-leider Jeremy Corbyn nu ook voor een tweede referendum over de Brexit is, geeft een extra zetje.”

Waarom de FTSE100 dan toch zo verliest? „De bedrijven in die index handelen veel in het buitenland, dus een opwaartse beweging van het pond is voor hen juist slecht.” Bovendien, maar dat geld ook voor de Nederlandse beurshandel, nemen beleggers gas terug na het optimisme van maandag over de Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen. „En er komen nu al signalen door dat de eerstekwartaalcijfers van bedrijven mogelijk tegenvallen.”

Magere prognoses doen ook in Nederland pijn. Aalberts staat met een min van 2,6% onderaan, in reactie op de jaarcijfers. Analisten noemen deze positief, maar tonen zich enigszins terughoudend over de vooruitzichten.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakt 2,7%.

Bij de kleinere fondsen zijn het Sif en OCI die het goed doen. OCI steeg 3,8%, dankzij de meevallende jaarcijfers die de kunstmestproducent maandag nabeurs publiceerde. Degroof Petercam zag hierin aanleiding het advies naar ’kopen’ op te trekken. Sif krijgt de handen op elkaar voor een nieuwe herfinancieringsovereenkomst: +6%. PostNL klimt 1,3%. Maandag was het postbedrijf al hard gestegen, in reactie op het overnamebod op Sandd.

Bouwer Heijmans verliest 3,4%, B&S Group raakt zelfs 3,5% kwijt, een dag na de jaarcijfers. Informatieleverancier Wolters Kluwer zakt 1,4%, na een verkoopadvies van Kepler Cheuvreux.

Bij de middelgrote fondsen staat Takeaway 1,4% lager, na een verkoopadvies van Deutsche Bank.

De indexfutures wijzen op een 0,2-0,4% lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Vanochtend was de stemming in Azië ook enigszins gedrukt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,5% lager.

