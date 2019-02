Beurs: uit de put dankzij Powell

In Amsterdam zorgd het pessimisme van gisteren in New York en vannacht in Azië in eerste instantie voor iets lagere beurzen. Zelfs de beweging van het Verenigd Koninkrijk richting een ’zachte Brexit’ hielp daar weinig aan. Maar toen Powell eenmaal begon te praten, vonden de koersen de weg omhoog. De AEX-index, met de 25 belangrijkste fondsen, sloot 0,1% hoger op 543,2 punten. De Midkap kon zich de hele dag al optrekken aan OCI en Air France KLM, en sloot 0,9% in de plus, op 784,4 punten.

Signaal

„Een dag zonder extreme handelsvolumes, maar Powell geeft een duidelijk signaal af dat de Amerikaanse economie er goed bij ligt. De onzekerheden die hij noemt zijn niet nieuw, die waren al ingeprijsd”, zegt ABN Amro-handelaar Frank Bonsee.

In Amerika zelf heeft de Dow Jones nog moeite om uit het rood te komen, onder meer omdat de index bedrijfscijfers moet verwerken. De bredere S&P500 staat bij het sluiten van de Europese beurzen 0,2% hoger, de Nasdaq licht lager.

Nieuwtjes

In Nederland waren er vanochtend nog wat bedrijfsnieuwtjes te verwerken. Uiteindelijk viel de klap voor Aalberts Industries na de jaarcijfers nog mee. Het aandeel maakte een vrije val na de opening, onder meer vanwege een voorzichtig analistenrapport van Degroof Petercam. Toch bleef het verlies beperkt tot 0,3%. Galapagos krijgt een lager koersdoel van Morgan Stanley, en verliest prompt 2,9%. „Een echt biotechfonds, heel volatiel”, zegt Bonsee. „Daar moet je als belegger tegen kunnen.”

Kunstmestmaker OCI kwam maandag nabeurs met cijfers, en die werden goed ontvangen. Het aandeel won 5,7%. Sif steeg ook, door een nieuwe herfinancieringsovereenkomst zetten beleggers het aandeel 6,7% hoger. Bij de kleinere fondsen eindigden B&S Group (-3,6%) en Heijmans (-3,4%) in het rood. Takeaway verloor 0,5% nadat het op de verkooplijst is gezet bij Deutsche Bank.

Londen

Ook elders in Europa joegen de woorden van Powell de koersen in het groen. In Frankfurt won de DAX 0,4%, de Parijse CAC-40 eindigde 0,1% hoger. Londen stond de hele dag op verlies en eindigt daar ook mee: de FTSE100 klokte 0,4% in het rood.

Dat laatste komt, gek genoeg, door de forse opwaartse beweging van het Britse pond, legt analist Jane Foley (RaboResearch) uit. Geluiden dat premier May misschien wel gedwongen wordt om de Brexit op de lange baan te schuiven, zetten de munt op de hoogste koers in anderhalf jaar tijd.

„Vrijdagmiddag klonken er al geluiden dat ministers bereid waren ontslag te nemen, zodat ze voor uitstel van de Brexit konden stemmen”, zegt Foley. „Vanochtend stond er een brief met die strekking in de Daily Mail, ondertekend door drie ministers. Dat versterkt de verwachting dat Groot-Brittannië niet zonder deal uit de EU zal stappen. Dat Labour-leider Jeremy Corbyn nu ook voor een tweede referendum over de Brexit is, geeft een extra zetje. Maar een hogere koers van het pond, is slecht voor veel bedrijven in de Londense hoofdindex.”

