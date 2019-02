'Resultaten Aalberts iets boven verwachtingen'

De omzet en het operationeel resultaat vielen iets hoger uit dan gedacht, stelt KBC. Aalberts wil dit jaar de winstgevendheid verder verbeteren en gaat zijn dividend verhogen. Volgens KBC is het bedrijf op dit moment correct gewaardeerd en is de verbetering van de resultaten reeds ingeprijsd in de koers. Het hold-advies wordt gehandhaafd, met een koersdoel van 35 euro.

Het aandeel Aalberts noteerde dinsdag kort na opening een plus van 2,4 procent op 32,90 euro. Daarmee was het bedrijf koploper in de AEX-index.