Nieuwe partij onderzoekt witwassen Swedbank

FRA gaat documenten van Swedbank doorspitten op zoek naar bewijs dat de bank betrokken zou zijn bij het witwasschandaal bij Danske Bank. De journalisten van het Zweedse tv-programma Uppdrag granskning doken vijf maanden lang in de vertrouwelijke documenten van Swedbank. Daarbij vonden ze voor ongeveer 5,8 miljard dollar aan verdachte transacties met onder meer Danske Bank, in een periode van bijna tien jaar.

Vorig jaar werd bekend dat Danske, de grootste bank van Denemarken, van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen. Er lopen nog meerdere onderzoeken naar Danske.