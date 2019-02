Duitse suikerreus Südzucker snijdt in banen

Südzucker wil een Poolse fabriek dit jaar al voor het oogstseizoen sluiten. Twee Franse en twee Duitse fabrieken gaan daarna dicht. Tegelijkertijd snijdt het bedrijf ook in de administratieve en logistieke operaties in België, Duitsland, Frankrijk en Polen. In totaal verdwijnen er 6300 banen.

De maatregelen kosten Südzucker tussen de 180 miljoen en 220 miljoen euro. De suikerproductie van het bedrijf daalt met 700.000 ton tot 4,4 miljoen ton per jaar.