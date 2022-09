Beursblog: Akzo en DSM ontlopen verlies AEX, futures New York lager

Belegger zet zich schrap voor tegenvallers. AEX 632.06 -1.66 %

Amsterdam - Amerikaanse beurzen zullen volgens de futures met verlies openen. In Amsterdam herstellen enkele fondsen in de rode AEX, zoals Akzo en DSM, maar verliezen voor techfondsen blijven groot. De Bank of England grijpt in met aankopen van staatsobligaties die de economie moeten stutten. Deutsche Bank waarschuwt voor een langdurige diepe recessie in Europa.