Beursblog: ingreep Bank of England drukt verlies op Damrak

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Belegger zet zich schrap voor tegenvallers. Ⓒ ANP / HH AEX 629.95 -1.99 %

Amsterdam - De Bank of England grijpt in met aankopen van staatsobligaties. In reactie sterkte het Britse pond aan, en daalden rentes. De AEX koerst woensdag daarop nog 0,7% in het rood. Deutsche Bank waarschuwt voor een langdurige diepe recessie in Europa. Het aandeel ArcelorMittal leidt een lange reeks verliezers in de AEX. Smallcap Pharming houdt winst na een nieuw medicijn. Futures voor de opening van de Amerikaanse beurzen staan eveneens lager.