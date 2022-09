Beursblog: rode handel in Azië, belegger verkoopt risico’s

Door Theo Besteman

Belegger zet zich schrap voor tegenvallers. Ⓒ ANP / HH AEX 642.72 %

Amsterdam - Beurzen in Azië noteren woensdag forse verliezen. In China is de yuan naar zijn laagste punt sinds 2008 gezakt, nadat de S&P 500 dinsdagavond op Wall Street zijn jaarbodem bereikte. Zorgen over gaslevering in Europa drukken het sentiment.