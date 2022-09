Beursblog: Wall Street sluit hectische beursdag prachtig af

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Belegger zet zich schrap voor tegenvallers. Ⓒ ANP / HH AEX 641.09 -0.25 %

De Amerikaanse beurzen zijn stevig hoger gesloten, gesteund door de aankondiging van de Bank of England staatsobligaties te gaan kopen. Ook in Amsterdam trokken beleggers zich hieraan op, nadat de AEX in de ochtendhandel nog onderuit was gegaan.