Cacaoprijs hoogste niveau ooit in tien jaar tijd

Onder meer zware regenval en een rot veroorzakende ziekte hebben in grote cacaolanden als Ghana en Ivoorkust veel gewassen verwoest. Maar volgens Fuad Mohammed Abubakar, het hoofd van Ghana Cocoa Marketing Company UK, is de verwerking van bonen verspreid over de wereld ook gedaald. Ook dat is een reden dat fabrikanten momenteel moeite hebben om toegang te krijgen tot voldoende volumes.

Prijzen omhoog

„We zitten duidelijk in een zeer krappe situatie”, zei Paul Joules, cacao-analist bij Rabobank in Londen, tegen financieel persbureau Bloomberg. Hij sluit niet uit dat de prijzen verder omhoog gaan of dat chocoladerepen mogelijk wat kleiner gaan worden.

Fabrikanten als Lindt & Sprüngli en Hershey waarschuwden afgelopen week al dat verdere prijsstijgingen van hun repen niet kunnen worden uitgesloten. Financieel directeur Martin Hug van Lindt voorspelde in de tweede helft van dit jaar namelijk flink hogere tarieven op de groothandelsmarkt. Hij benadrukte dat de hele branche hiermee te kampen heeft en dat waarschijnlijk meer partijen hun prijzen gaan verhogen.

Tegenvaller consument

Voor de consument gaat het om een tegenvaller. Door de hoge inflatie zijn veel boodschappen de afgelopen maanden al fors in prijs omhooggegaan. De laatste tijd zijn er eindelijk signalen dat de inflatie wat begint af te zwakken. Sommige producten zijn ook weer wat goedkoper geworden dan ze eerder waren.

Aanhoudend

Jumbo zei anderhalve week terug ervan uit te gaan dat de piek van prijsstijgingen achter de rug is. Maar de op een na grootste supermarktketen van Nederland hield nog wel rekening met aanhoudende kostenstijgingen door onder meer hogere lonen en huren. „Gelukkig begint de situatie met buitensporige prijsverhogingen nu iets te bedaren, maar het zal nog wat tijd vergen voordat we van normalisering kunnen spreken”, verklaarde topman Ton van Veen in een toelichting op de halfjaarcijfers van Jumbo.